Swiss Re ist einer der besten Dividendentitel auf dem Kurszettel. In den letzten fünf Jahren haben die Aktionäre Dividenden meist weit über 6 und auch 7 Prozent erhalten. Phasenweise kam Swiss Re sogar auf eine Dividendenrendite von 9 Prozent und mehr. Zu den Kursgewinnen mit der Aktie in den letzten 30 Jahren von durchschnittlich etwa 3,5 Prozent im Jahr – der SMI bringt es in dem Zeitraum auf durchschnittliche Kurssteigerungen von etwa 5,5 Prozent – kommen also noch weit überdurchschnittlich hohe Dividenden oben drauf.