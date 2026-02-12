Bei meiner Empfehlung Swisscom vor einem Monat war das auf jeden Fall so. Schon eine Woche nach Besprechung konnte die Aktie des SMI-Mitglieds die obere Begrenzung der Trading-Range zwischen 500 und 600 Franken nach oben überspringen und seither geht es mit dem Kurs des Telekom-Konzerns steil nach oben. Der starke Widerstand, der Deckel, bei 600 Franken ist einfach wie ausgelöscht. Derzeit notiert die Aktie bei 668 Franken.