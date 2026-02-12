"Charttechnik ist eine Wissenschaft, die vergeblich sucht, was Wissen schafft": Egal wie man zu diesem Bonmot des Börsenaltmeisterst André Kostolany steht und für wie belastbar man das hält: Charttechnik ist sehr wohl immer wieder ein Wegweiser mit dem sich für den Chart eines Basiswerts Prognosen für die kommenden Tage oder Wochen machen lassen.
Bei meiner Empfehlung Swisscom vor einem Monat war das auf jeden Fall so. Schon eine Woche nach Besprechung konnte die Aktie des SMI-Mitglieds die obere Begrenzung der Trading-Range zwischen 500 und 600 Franken nach oben überspringen und seither geht es mit dem Kurs des Telekom-Konzerns steil nach oben. Der starke Widerstand, der Deckel, bei 600 Franken ist einfach wie ausgelöscht. Derzeit notiert die Aktie bei 668 Franken.
Seit der Besprechung bringt der Titel bereits in wenigen Wochen ein Kursplus von 15 Prozent. Und ein Ende des Schubs ist nicht in Sicht. Das Allzeithoch bei 715 Franken vom März 2000 ist im Bereich des Möglichen. Die Aktie hat schon seit Monaten eine markante Aufwärtstendenz.
Ein Grund für den starken Kursanstieg ist die erwartete Erhöhung der jahrelang bisher gezahlten Dividende des Telecom-Unternehmens von 22 auf 26 Franken. Damit hat Swisscom auch nach dem enormen Kursanstieg eine Dividendenrendite von rund 4 Prozent. Zum Vergleich: Für 1999 erhielten die Aktionäre noch 14 Franken je Aktie.
Swisscom hat mit den am Donnerstagmorgen publizierten Jahreszahlen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz erfüllt. Die Umsatz- und Gewinnziele 2026 fielen ebenfalls im Rahmen der Erwartungen aus. Die angestrebte leichte Verbesserung beim Free Cash Flow deute auf gute Fortschritte bei der Integration von Vodafone Italia hin, meint ein Analyst. Swisscom plant eine weitere Dividendenerhöhung auf 27 Franken.
Die Swisscom-Aktie profitierte in den letzten Monaten auch von ihren defensiven Qualitäten. In Zeiten von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Unsicherheiten wirkt sie als "sicherer Hafen" und Zufluchtsort für Anleger.
Passende Partner-Produkte zu Swisscom (Mini Future)
Vor diesem Hintergrund setzen risikofreudige Anleger mit einem Call darauf, dass Swisscom bis zum ex-Dividende-Tag am 27. März weiter steigen und nicht nur die 700 Franken erreichen, sondern auch noch darüber laufen kann.
Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1511805389) könnte schon bei Swisscom-Kursen von 700 Franken um 30 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1525358615) würde fast 40 Prozent zulegen. Ein Call mit 8er-Hebel (ISIN: CH1527927326) könnte sich dann sogar annähernd verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1511805389
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 573.78)
|Leonteq Securities
|Swisscom N
|Long
|CHF
|Gering
|CH1525358615
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 594.03)
|UBS
|Swisscom N
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1527927326
VT Call-Warrant (Stop Loss )
|Bank Vontobel
|Swisscom N
|Call
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.