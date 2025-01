Was noch auffällt: In den letzten drei Jahren ging es mit dem Kurs von Swisscom in den Monaten vor der Generalversammlung mit folgender Dividendenzahlung jedesmal von der unteren Begrenzung der Trading-Range zumindest auf 550 Franken. Ex-Dividende, also ohne Dividende, ging es dann in den folgenden wenigen Wochen oder wenigen Monaten mit dem Kurs schnell wieder nach unten.