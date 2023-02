In den letzten neun Jahren war Swisscom ebenfalls schon fünfmal bis in diese Zone vorgestossen und dann am Widerstand abgeprallt und gefallen. Starke Kursverluste um zehn Prozent - und das in wenigen Wochen - waren die Folge. Da sich dieser Widerstand seit 20 Jahren als unüberwindliches Hindernis gezeigt hat, scheint die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Aktie des SMI-Mitglieds wie schon mehrfach in der Vergangenheit schon in Kürze wieder nach unten fällt.