Der Höhenflug war wie aus einem Bilderbuch. Zweimal – im Dezember 2024 und im Januar 2025 – war der Dow Jones am Widerstand bei der starken psychologischen Marke bei 45000 Punkten gescheitert und dann deutlich zurückgefallen. Der nächste Anlauf im Juli brachte zwar noch einen kleinen kurzen Rücksetzer, doch mit dem nächsten Versuch ein paar Wochen später sprang der Index über die Hürde, und von da an ging es mit dem weltweiten Leitindex monatelang nur noch steil nach oben.
Bis Februar stand ein Plus von zwölf Prozent und Mitte Februar mit 50188 Punkten ein Allzeithoch zu Buche. Doch der Ausbruch des Iran-Kriegs hat alle Höhenflüge platt gemacht. Der Dow Jones ist in den letzten drei Wochen zehn Prozent nach unten weggerutscht.
Kursentwicklung des Dow Jones.
Anleger fragen sich: Geht es nun angesichts der angespannten Situation im Nahen Osten weiter und steil gerade in den Keller? Fällt der Dow Jones vielleicht fast wie im freien Fall auf 40'000 Punkte nochmals um etwa zehn Prozent?
Egal, wie es jetzt fundamental aussieht – aktuell mit Drohungen der USA an den Iran, die Strasse von Hormus für Schifffahrt wieder freizugeben, und auch Drohungen von Israel mit weiteren, möglicherweise noch heftigeren Bombardements auf das Land: Die Charttechnik bietet aktuell grosse Phantasie.
Durch den Sprung des Dow Jones über den Widerstand bei 45'000 Punkten im August und den zweifachen Versuch des Index Ende 2024 und Anfang 2025 diese Marke zu durchbrechen, wurde aus dem Widerstand eine starke Unterstützung.
Jetzt ist der Dow Jones auf diese Unterstützungszone zurückgefallen. Dazu kommt: Die untere Begrenzungslinie des Aufwärtstrends im Index von April 2024 verläuft bei knapp unter 45000 Punkten. Die Wall Street hat damit gleich zwei starke Unterstützungen nur wenige hundert Punkte entfernt vom aktuellen Kursniveau.
Hier bietet sich jetzt eine Konstellation ausschliesslich für spekulativ orientierte Anleger. Prallt der Index von dieser Zone um 45'000 Punkte nämlich jetzt kurzfristig nach oben ab, sind Kurssteigerungen zwischen fünf und acht Prozent in den Bereich um 48'000 Punkte drin. Das soll nicht bedeuten, dass es nach so einem technisch bedingten Rebound mit dem Index danach weiter ungebremst nach oben gehen soll. Die Unsicherheit in unserer Welt ist derzeit hoch bis sehr hoch und Höhenflüge in bisher unerreichte Kurszonen sind jetzt kaum wahrscheinlich.
Passende Partner-Produkte zu Dow Jones (Calls)
Aber eine technische Erholung oder Gegenreaktion zum starken Kursverfall der letzten Wochen könnte den Dow Jones kurzfristig kräftig anschieben. Ein Call auf den Index mit 6er-Hebel (ISIN: CH1437042109) könnte dabei kurzfristig 30 bis 40 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 9er-Hebel (ISIN: CH1447638094) verspricht deutlich höheres Potenzial und Kurssteigerungen bei einem Rebound des Dow Jones von 50 bis 70 Prozent.
Ein noch riskanteres Produkt auf den Index mit 18er-Hebel (ISIN: CH1447802062) könnte bei einem schnelle Zwischenspurt der Wall Street sogar um 100 bis 150 Prozent explodieren.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1437042109
VT Long Mini-Future (Stop Loss 38.870.00)
|Bank Vontobel
|Dow Jones Industrial Average Index
|Long
|CHF
|Gering
|CH1447638094
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 41.224.40)
|UBS
|Dow Jones Industrial Average Index
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1447802062
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 43.680.60)
|Leonteq Securities
|Dow Jones Industrial Average Index
|Long
|CHF
|Hoch
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