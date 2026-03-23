Hier bietet sich jetzt eine Konstellation ausschliesslich für spekulativ orientierte Anleger. Prallt der Index von dieser Zone um 45'000 Punkte nämlich jetzt kurzfristig nach oben ab, sind Kurssteigerungen zwischen fünf und acht Prozent in den Bereich um 48'000 Punkte drin. Das soll nicht bedeuten, dass es nach so einem technisch bedingten Rebound mit dem Index danach weiter ungebremst nach oben gehen soll. Die Unsicherheit in unserer Welt ist derzeit hoch bis sehr hoch und Höhenflüge in bisher unerreichte Kurszonen sind jetzt kaum wahrscheinlich.