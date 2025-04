Aber nicht nur operativ könnte es bei Tesla schon bald wieder besser laufen. Möglicherweise kommen Autokäufer, die Musk wegen seiner politischen Ambitionen in den letzten Monaten den Rücken gekehrt haben, schnell zurück. Zudem könnten auch die neuen Modelle frischen Schwung in die Absatzzahlen bringen. Noch mehr Phantasie bietet aber der geplante Start des ersten Robotaxi-Service von Tesla in Austin. Im Juni sollen die ersten zehn bis 20 selbstfahrenden Taxis in der Stadt in Texas erstmals Kunden an ihr Ziel befördern.