Die Empfehlung von Tesla an dieser Stelle vor vier Wochen ging voll auf. Die Aktie des E-Autoherstellers ist wie Ende April vorausgesagt nicht einmal zwei Wochen später über den Widerstand bei der psychologischen Marke von 300 Dollar nach oben ausgebrochen. Der Kurs des Nasdaq-Mitglieds ging dann schnell nochmals um zehn Prozent nach oben. Insgesamt konnte die Aktie des E-Auto-Pioniers aus Austin in Texas damit in wenigen Wochen 20 Prozent zulegen und notiert nun auf dem höchsten Stand seit Februar.