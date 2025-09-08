Sicher ist: Nach diesem Kursplus wird Tesla für kurzfristig orientierte Anleger spannend. Die Aktie ist jetzt nämlich erneut von der unteren Begrenzungslinie des übergeordneten Aufwärtstrends vom April 2024 nach oben abgeprallt. An dieser Linie zieht es das Nasdaq-Mitglied seither wie an einer Schnur fast in einem 45 Grad-Winkel nach oben.