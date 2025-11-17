«400 Dollar sind ganz schnell drin», so lautete meine Einschätzung bei der letzten Empfehlung von Tesla Anfang September. Die Aktie des E-Auto-Herstellers notierte damals bei 350 Dollar. Und diese Empfehlung wurde ein Volltreffer. Denn nur eine Woche später hatte das Nasdaq-Mitglied die genannte psychologische Hürde erreicht. Wer damals ausgestiegen ist, konnte mit den ebenfalls empfohlenen Call-Zertifikaten (ISIN: CH1432460777, CH1479768314 und CH1469364447) in nur einer Woche seinen Einsatz verdoppeln bis verdreifachen. So schnell ging wohl kaum eine andere Empfehlung an dieser Stelle bisher auf.