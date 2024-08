Aber: ThyssenKrupp hat auch eine Vielzahl an vielversprechenden Assets. So soll der Bereich der Marine Systems – die Sparte ist einer der weltweit führenden Anbieter von U-Booten, Schiffen und maritimer Sicherheitstechnik verkauft werden. Gespräche laufen schon seit einigen Monaten. Bei einem Umsatz von etwa 2,0 Milliarden Euro im Jahr könnte Marine Systems bei einer marktüblichen Bewertung mit dem zwei- bis dreifachen Umsatz ThyssenKrupp deutlich über 4,0 Milliarden Euro in die Kasse spülen.