Zudem investiert Thyssenkrupp in diesem Jahr 75 Millionen Euro in Kostensenkungen. Am Jahresende soll deshalb ein Jahresüberschuss wieder im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Bereichs stehen. Das Ergebnis könnte damit in diesem Jahr bei etwa 500 Millionen Euro oder bei etwa 0,80 Euro je Aktie liegen.