Ist ThyssenKrupp also fundamental betrachtet wirklich spottbillig – das Kurs/Buchwert-Verhältnis liegt lediglich bei 0,3 –, so bietet der mögliche Nucera-IPO auch noch reichlich Phantasie für den Kurs. Darüber hinaus gibt es klare kurzfristige Kurschancen. Denn nach dem Kurseinbruch am Dienstag ist die Aktie des Stahlkochers aus Essen in Deutschland auf die untere Begrenzungslinie des kurzfristigen Aufwärtstrends zurück gefallen, von dort aber am Mittwoch kräftig nach oben abgebprallt.