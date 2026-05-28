Börse ist keine Einbahnstrasse. Schmerzhaft erfahren Anleger das aktuell bei SAP. War die Aktie des Anbieters von Betriebssoftware innerhalb von 30 Jahren auf das 150-fache gestiegen, so ist der Titel des DAX-Mitglieds seit den Allzeithochs im ersten Halbjahr 2025 nur noch im Rückwärtsgang.
Genauer: SAP ist in den letzten zehn Monaten abgestürzt und hat sich halbiert. Auf den ersten Blick ist das erstaunlich. Denn Tech-Werte sind eigentlich im Höhenflug. Rechenzentren, Halbleiter, Grafikkarten und Computerchips sind wegen KI gefragt wie nie zuvor. Und die Firmen im Sektor schreiben exzellente Geschäfte.
Bloss: Software-Aktien sind davon ausgenommen - wegen Sorgen, dass die KI künftig Aufgaben von Software künftig ersetzen kann. Bei SAP dagegen verläuft es zumindest auf Basis der Erwartungen der Analysten auch operativ eher holprig. Das Wachstum im Cloud-Bereich hat die hohen Erwartungen der Analysten zuletzt verfehlt, allerdings nur knapp. Dann gibt es eine Umstellung bei verschiedenen Systemen und das läuft nicht so gut wie erhofft. Und dazu kommt auch noch die allgemeine Wirtschaftsschwäche, weswegen Grosskunden Investitionen in IT verschieben.
Allerdings läuft es beim DAX-Konzern gar nicht so schlecht. Die Cloud-Sparte soll bei den Umsätzen in diesem Jahr um bis zu etwa 25 Prozent von 21,0 auf 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro wachsen. Im Vergleich zu 2023 ist das ein Anstieg um 100 Prozent. Obendrein wächst SAP ohnehin um etwa 14 Prozentpunkte schneller als der Markt. Und die Perspektiven sind exzellent. Denn der verteilbare Kuchen wird immer grösser. Bis 2030 prognostizieren Branchenkenner im SAP relevanten Geschäftsbereich ein Wachstum von 44 Prozent im Jahr.
Auch vor dem Hintergrund dieser Perspektiven: Die Bewertung von SAP ist nach den starken Kursverlusten der letzten Monate und Quartale bereits im moderaten bis günstigen Bereich. Während der Gewinn den Schätzungen der Analysten zufolge in diesem Jahr um etwa 25 Prozent steigen soll, gibt es die Aktie auf Basis 2026 zum 19er-KGV.
Da besteht alleine aus Bewertungssicht mögliches Kurspotenzial nach oben bis in den Bereich von 200 Euro entsprechend etwa 25 Prozent.
Neben der Bewertung ist nun auch die charttechnische Situation mehr als spannend. Die Aktie ist auf die starke Unterstützung bei der psychologischen Marke von 150 Euro zurückgefallen. Von dort ging es mit dem Kurs Anfang 2024 steil nach oben.
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Risikofreudige Anleger spekulieren auch angesichts der inzwischen wirklich moderaten bis günstigen Bewertung der Aktie auf einen Rebound von dieser Unterstützungszone und auf Kurssteigerungen von zumindest zehn Prozent in den Bereich um 165 Euro.
Ein Call mit 4er-Hebel (ISIN: CH1521671920) würde bei einem Kursanstieg von SAP von zehn Prozent um mehr als 40 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 6er-Hebel (ISIN: CH1540181257) könnte dabei sogar 60 Prozent zulegen.
Anleger, die davon ausgehen, dass SAP nach dem Rücksetzer auf die starke Unterstützung kaum mehr fallen kann, greifen zu einem hochspekulativen Call mit 17er-Hebel (ISIN: CH1567416263). Sollte SAP von der Unterstützung jetzt tatsächlich schnell nach oben drehen und etwa zehn Prozent zulegen, könnte sich dieses Zertifikat fast verdreifachen.
Bei einem Stopp-Loss-Level bei 147,16 Euro ist das aber ein heisses Eisen und nichts für Anleger mit schwachen Nerven. Aber das ist eben immer so bei der Geldanlage: Mit hohen Gewinnchancen sind auch hohe Risiken verbunden.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1521671920
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 122.47)
|Bank Julius Bär
|SAP SE
|Long
|CHF
|Gering
|CH1540181257
VT Long Mini-Future (Stop Loss 129.73)
|Bank Vontobel
|SAP SE
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1567416263
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 147.14)
|UBS
|SAP SE
|Long
|CHF
|Hoch
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