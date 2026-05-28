Bloss: Software-Aktien sind davon ausgenommen - wegen Sorgen, dass die KI künftig Aufgaben von Software künftig ersetzen kann. Bei SAP dagegen verläuft es zumindest auf Basis der Erwartungen der Analysten auch operativ eher holprig. Das Wachstum im Cloud-Bereich hat die hohen Erwartungen der Analysten zuletzt verfehlt, allerdings nur knapp. Dann gibt es eine Umstellung bei verschiedenen Systemen und das läuft nicht so gut wie erhofft. Und dazu kommt auch noch die allgemeine Wirtschaftsschwäche, weswegen Grosskunden Investitionen in IT verschieben.