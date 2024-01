Auf den ersten Blick wäre der Wert damit nicht unbedingt ein Titel fürs Depot. Bevor Anleger Lufthansa allerdings ad acta legen, sollten sie einen Blick auf die Bewertung werfen. Schaffte die Airline nach den zwei harten Corona-Jahren in 2022 mit einem Ergebnis je Aktie von 0,66 Euro wieder den Sprung zurück in die Gewinnzone, so dürfte sich der Gewinn je Anteil im vergangenen Jahr dem Konsens der Analysten zufolge auf knapp 1,50 Euro je Aktie mehr als verdoppelt haben. Auch für dieses Jahr rechnen die Experten mit einem Ergebnis je Anteil von 1,50 Euro.