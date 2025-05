Die waren mehr als überzeugend. Nach Übernahme von Credit Suisse vor zwei Jahren gab es viele Kritiker. Doch jetzt scheinen bei UBS die Ampeln auf Grün zu stehen. So verzeichnete die Bank in der Vermögensverwaltung in den drei Monaten einen Mittelzufluss von 32 Milliarden Dollar. Die Nettoneugeldzuflüsse lagen bei sieben Milliarden Dollar. Die Erträge dort stiegen weit überproportional um 15 Prozent.