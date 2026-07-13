Ist die mittlere bis lange Sicht damit ungetrübt, so zeigt die Charttechnik kurzfristig betrachtet ein anderes Bild. Nach dem steilen Kursanstieg der letzten drei Monate hat sich das Szenario überhitzt. Gewinnmitnahmen sind möglich. Ich halte einen kurzfristigen Rücksetzer um etwa zehn Prozent in den Bereich von 37 oder 38 Franken für wahrscheinlich. Immerhin prallte die Aktie in den letzten Jahren mehrfach von der oberen Begrenzung des Aufwärtstrends nach unten ab. Nach einer kurzen Korrektur dürfte UBS dann aber schon bald weiter steigen.