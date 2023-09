Dazu kommt: Die operativen Chancen für UBS-Aktionäre aus dem Deal bekommen immer stärkere Konturen. UBS will das Schweiz-Geschäft des ehemaligen Konkurrenten nun doch nicht an die Börse bringen, sondern ins eigene Unternehmen integrieren. Dafür sollen nicht wie bisher erwartet 3000 Jobs wegfallen, sondern - wie von verschiedenen Quellen geschätzt - bis zu 27'000. UBS-Chef Sergio Ermotti will so und mit weiteren Massnahmen in den nächsten Jahren zehn Milliarden Dollar sparen.