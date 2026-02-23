Das Chartbild signalisiert mit einer aktuellen Keilformation, dass Anleger, die auf steigende Kurse setzen, und solche, die eher verkaufen wollen, sich derzeit mehr oder weniger die Waage halten. Denn die Kursausschläge werden immer kleiner. Doch damit steigt die Chance auf eine kräftige Bewegung – nach unten oder oben. Die nach oben allerdings erscheint weit wahrscheinlicher.