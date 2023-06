Was für Aktien gilt, gilt auch für andere Asset-Klassen etwa den Immobiliensektor. Viele Jahre lang gingen die Preise nur nach oben. Anleger und Investoren haben zuletzt in 2021 noch so horrende Preise für Liegenschaften insbesondere in Ballungsräumen auf den Tisch zu blättern. Seit der Zinswende aber, herrscht Druck bei Liegenschaften, ganz besonders jenseits der Schweizer Landesgrenzen etwa in Deutschland.