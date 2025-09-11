Wie die KGV-Entwicklung bei VW zeigt – vom 10er-Gewinnmultiple vor vier Jahren nun auf eine in etwa nur noch halb so hohe Bewertung ist eben alles eine Frage der Stimmung. Die könnte sich tatsächlich auch schon bald aufhellen. Im Umfeld der Internationalen Automobilausstellung IAA in München hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, aber auch schon der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, mehr oder weniger direkt das Aus des Verbrenner-Aus gefordert. Sollte sich die deutsche Bundesregierung in Brüssel durchsetzen, würde das die Stimmung zu deutschen Auto-Aktien massiv ankurbeln.