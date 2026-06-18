Die Empfehlung geht immer mehr auf. Anfang April hatte ich an dieser Stelle Lufthansa als vielversprechend zum Kauf empfohlen. Tatsächlich konnte die Aktie der Airline trotz der Turbulenzen im Umfeld hoher Öl- und damit auch Kerosinpreise und des Iran-Kriegs bereits mehr als zehn Prozent zulegen. Die damals ebenfalls empfohlenen Calls (zum Beispiel ISIN: CH1499879679) haben sich dabei zum Teil sogar mehr als verdoppelt.
Stark zulegen konnte die Aktie des MDAX-Mitglieds dabei besonders in den letzten Tagen. Der jetzt zwischen USA und Iran vereinbarte Waffenstillstand – vorerst für 60 Tage – könnte in der Region vielleicht tatsächlich der grosse Wurf werden und auch über die nächsten zwei Monate hinaus Frieden am Persischen Golf bringen.
Das ist unter anderem sehr gut für Fluggesellschaften. Nicht nur, dass der Ölpreis – und damit folgend auch Kerosin – durch die Vereinbarung zwischen den Staaten und dem Iran einen kräftigen Rückgang bei schwarzem Gold gebracht hat. So ist der Barrell-Preis für Brent innert einer Woche um 15 Prozent gefallen. Auch die Probleme im Zusammenhang mit kriegsbedingten Sperrungen von Lufträumen findet damit vermutlich und zumindest vorerst ein Ende.
Durch den Krieg waren die wichtigen Airports am Golf – Abu Dhabi, Dubai und Doha – geschlossen oder im Betrieb stark eingeschränkt. Insbesondere Fernreisen aus Europa heraus mussten so aufwendig und kostenintensiv auf weit längere Flugstrecken umgeleitet werden.
Das brachte zusammen mit dem gestiegenen Kerosin-Preis zusätzlichen Auftrieb für die Preise bei Flug-Tickets und entsprechende Rückgänge in der Nachfrage. Für 2026 erwarten Branchenkenner eine Schrumpfung in der Ticketnachfrage in der Golf-Region und bei dazugehörigen Fernreisen im Bereich von 15 bis 25 Prozent.
Das Schlimmste könnte durch den Friedensschluss zwischen USA und Iran aber gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Sommer-Reisezeit abgewendet worden sein.
Für Fluggesellschaften wie Lufthansa bedeutet das: Die Einbussen durch den Krieg in Form von höheren Kerosin-Preisen und tieferer Nachfrage könnte durch höhere Ticket-Preise und – im Fall von Lufthansa – durch die Verlagerung von Flugverbindungen auf Lufthansa-Hotspots – vielleicht sogar ausgeglichen werden.
Bisher hat Lufthansa seine Prognose für 2026 noch nicht zurückgenommen. Das bedeutet: Das operative Ergebnis könnte über dem Wert aus 2025 liegen. Damit scheint ein Gewinn im Bereich um 1,30 Euro je Aktie – 6er-KGV – möglich.
Infolge der nun vereinbarten Waffenruhe am Golf ist die Aktie von Lufthansa schon deutlich gestiegen. Da ist aber noch mehr drin. Zum einen ist Lufthansa mit erwartetem 6er-KGV günstig, zum anderen notiert die Aktie sogar noch rund zehn Prozent unter dem Buchwert.
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Dazu kommt die Charttechnik. Und die rät allen risikofreudigen Anlegern zum Einstieg. Der Widerstand um 9,0/9,20 Euro ist nahezu erreicht. Risikofreudige Anleger setzen deshalb mit einem Call auf den Ausbruch der Aktie über diese Marke und schnelle Kurssteigerungen von Deutsche Lufthansa in Richtung 10,0 Euro.
Ein Zertifikat mit 5er-Hebel (ISIN: CH1552001161) würde bei Lufthansa-Kursen um 10,0 Euro etwa 50 Prozent zulegen. Ein Call mit 7er-Hebel (ISIN: CH1568328103) könnte 75 Prozent steigen. Ein Zertifikat mit 14er-Hebel (ISIN: CH1575344432) würde sogar um 150 Prozent hochschiessen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1552001161
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 7.20)
|Leonteq Securities
|Deutsche Lufthansa AG
|Long
|CHF
|Gering
|CH1568328103
VT Long Mini-Future (Stop Loss 7.88)
|Bank Vontobel
|Deutsche Lufthansa AG
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1575344432
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 8.56)
|UBS
|Deutsche Lufthansa AG
|Long
|CHF
|Hoch
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