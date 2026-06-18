Das ist unter anderem sehr gut für Fluggesellschaften. Nicht nur, dass der Ölpreis – und damit folgend auch Kerosin – durch die Vereinbarung zwischen den Staaten und dem Iran einen kräftigen Rückgang bei schwarzem Gold gebracht hat. So ist der Barrell-Preis für Brent innert einer Woche um 15 Prozent gefallen. Auch die Probleme im Zusammenhang mit kriegsbedingten Sperrungen von Lufträumen findet damit vermutlich und zumindest vorerst ein Ende.