Wer ganz schnell in nur drei Monaten bis zur Fälligkeit Mitte Dezember noch etwa vier Prozent verdienen will, greift zu einem BRC mit einer etwas höheren Barriere von 13,48 Euro (ISIN: CH1211063685). Angesichts des doppelt so hohen Vonovia-Kurses scheint aber auch hier das Risiko gering, dass die Barriere erreicht oder gar unterschritten wird. In diesem Fall wäre zwar der Coupon nach wie vor fällig, aber die Aktie würde dann ins Depot gebucht. Bei einem Abstand zur Barriere von rund 40 Prozent scheint das aber fast eine sichere Sache auf einen Vierprozenter in nur drei Monaten.