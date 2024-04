Während alles auf Gold blickt, kann aber auch Silber stark zulegen. Und zwar noch stärker als Gold. In diesem Jahr kletterte der Unzenpreis des kleinen Bruders von Gold bereits um 25 Prozent. Ganz besonders in den letzten Wochen konnte Gold – und damit auch Silber – deutlich zulegen. Der von uns an dieser Stelle vor vier Wochen empfohlene Call auf Silber (ISIN: CH1330848628) bringt so auch schon ein Plus von rund 150 Prozent, also mehr als eine Verdoppelung in nur vier Wochen.