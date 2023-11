2,50 Franken entsprechen immerhin einer Dividendenrendite von aktuell 6,0 Prozent. Und Aktien, die langfristig so hohe Dividenden leisten, kommen kursmässig eben auch nur schwer nach oben. Nimmt man den SMI als Vergleichsindex, dann zeigt sich aber: Schweizer Blue Chips bringen es inklusive Dividende in den letzten 26 Jahren auf Wertsteigerungen, die in etwa so hoch sind wie die von Adecco. Adecco ist damit ein glasklarer Markt-Performer.