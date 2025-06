Vor zwei Monaten wurde an dieser Stelle die Aktie von Nvidia Mitten im Tief der Zollstreits zwischen USA und dem Rest der Welt empfohlen. Die Aktie des Anbieters von Grafikprozessoren (GPUs) und Grafikkarten hatte am Freitag dann tatsächlich die Marke von 140 Dollar erreicht, wie damals vermutet. War das schon bei der Aktie des Nasdaq-Mitglieds ein enormes Plus in kurzer Zeit von 30 Prozent, so haben sich die im April empfohlenen Calls (ISIN: CH1350420118, CH1439638565, CH1432424880 und CH1325081649) mehr als verdoppelt.