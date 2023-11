Viele Anleger sind erleichtert und denken Anfang November ganz sicher: Endlich ist der berüchtigte Crash-Monat Oktober vorbei. Auch wenn statistisch betrachtet an schrecklichen Kursrückschlägen im Oktober wenig dran ist – ein Crash war in den letzten 30 oder 40 Jahren ziemlich selten, der bekannteste in dem Zeitraum 1987 mit Kursverlusten im weltweiten Leitindex Dow Jones von rund 20 Prozent. Aber irgendwie hat sich das doch in das Gedächtnis der Börsianer eingebrannt.