Vor vier Jahren war der Preis für die beiden Ölsorten Brent aus der Nordsee und WTI aus Texas in ein oder zwei Monaten um 50, ja sogar fast 100 Prozent, nach oben hochgeschossen. Folge waren, wie eingangs geschildert, Rekordgewinne bei den Ölgiganten in 2022. Obwohl die Aktien schon kurz nach Ausbruch des Kriegs mit explodiertem Ölpreis um 20, 30 Prozent und mehr gestiegen waren, kletterten die Kurse im weiteren Jahresverlauf oft nochmals um 20 oder 30 Prozent.