Rekordjahr bei TotalEnergies. Rekordjahr auch bei Exxon und Chevron. Auch BP – bereinigt um eine gewaltige Abschreibung – und Shell schrieben Rekordgewinne. Wann das war? Man muss hier wirklich kein Wahrsager sein, um die Frage zu beantworten: Das war 2022.
Damals hatte der Ölpreis schon gegen Ende 2021 angefangen zu laufen. War das noch eine reine Spekulation von Anlegern und Investoren auf einen Krieg in der Ukraine, so sorgten nach Ausbruch des Kriegs noch viel mehr die Sanktionen gegen Russland für explodierende Notierungen beim schwarzen Gold.
Vor vier Jahren war der Preis für die beiden Ölsorten Brent aus der Nordsee und WTI aus Texas in ein oder zwei Monaten um 50, ja sogar fast 100 Prozent, nach oben hochgeschossen. Folge waren, wie eingangs geschildert, Rekordgewinne bei den Ölgiganten in 2022. Obwohl die Aktien schon kurz nach Ausbruch des Kriegs mit explodiertem Ölpreis um 20, 30 Prozent und mehr gestiegen waren, kletterten die Kurse im weiteren Jahresverlauf oft nochmals um 20 oder 30 Prozent.
Und jetzt das: Der Krieg im Iran hat den Ölpreis Anfang März innert weniger Tage um 50 Prozent nach oben katapultiert. Das Niveau im Bereich der 2022er-Hochs ist nahezu erreicht. Und ziemlich sicher ist, dass die Ölbranche auch in diesem Jahr rekordhohe Gewinne schreiben wird.
Anleger müssen allerdings nicht warten, bis die 2026er-Jahreszahlen Anfang 2027 präsentiert werden. Vielmehr dürften die Ergebnisse zum ersten Quartal den Kursanstieg der Ölmultis weiter antreiben. Immerhin lief durch den gestiegenen Ölpreis schon ein Drittel des Dreimonatszeitraums rekordverdächtig gut.
TotalEnergies ist einer der Profiteure des explodierten Ölpreises. Schon im vierten Quartal 2025 konnte der Energieriese aus Paris mit einem Gewinn von 1,73 Dollar je Aktie die Schätzungen der Analysten von 1,65 Dollar deutlich übertreffen. Und wenn es nun mit den Zahlen zum ersten Quartal – diese werden voraussichtlich am 29. April präsentiert, erste Indikatoren zum Quartal kommen aber bereits eine Woche nach Ostern am 14. April – nicht erneut eine positive Überraschung geben würde, wäre das überraschend.
Analysten erwarten bei Total für das Quartal im Konsens einen Gewinn je Aktie von 1,91 Dollar. Aber das dürfte noch zu konservativ sein. Immerhin lag der Ölpreis in den letzten vier Wochen im Durchschnitt annähernd 50 Prozent über dem Niveau im Dreimonatszeitraum des Vorjahres. Im Quartal lag der Ölpreis damit im Durchschnitt etwa 20 Prozent über dem Level aus dem ersten Quartal 2025.
Das dürfte den Gewinn bei TotalEnergies weit überproportional angeschoben haben. Ich halte ein Ergebnis im Dreimonatszeitraum von 2,10 Dollar je Aktie oder mehr für wahrscheinlich. Sollte sich der Krieg im Iran weiter hinziehen, sind in den Folgequartalen noch bessere Ergebnisse zu erwarten.
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Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf überraschend positive Daten zum Geschäftsverlauf von TotalEnergies im ersten Quartal. Die Aktie könnte dann vorerst um zehn Prozent in den Bereich der oberen Begrenzung des Aufwärtstrends aus 2022 bei rund 85 Euro klettern. Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1537266756) würde dann 60 Prozent zulegen. Ein etwas spekulativerer Call mit 8er-Hebel (ISIN: CH1543915727) könnte sich fast verdoppeln.
Alternativ zu TotalEnergies ist derzeit Shell besonders interessant. Die Aktie ist nicht nur aus Spekulationsgründen auf überraschend starke Quartalszahlen am 7. Mai vielversprechend, sondern aktuell charttechnisch aussichtsreich. Denn Shell hat die obere Begrenzung des Aufwärtstrends aus 2022 erreicht.
Fällt die Hürde, könnte es mit dem Titel über den Widerstand bei der psychologischen Hürde um 3500 Pence gehen. Dann wären weitere Kurssteigerungen in Richtung 4000 Pence möglich. Ein Zertifikat mit moderatem 5er-Hebel (ISIN: CH1536364412) könnte dann 50 Prozent klettern.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1536364412
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 33.07)
|UBS
|Royal Dutch Shell Plc. (AMS)
|Long
|CHF
|CH1537266756
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 67.04)
|Bank Julius Bär
|TotalEnergies SE
|Long
|CHF
|CH1543915727
VT Long Mini-Future (Stop Loss 70.71)
|Bank Vontobel
|TotalEnergies SE
|Long
|CHF
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