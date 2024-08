Die Zinswende nach vielen Jahren mit Nullzinsen ist zuerst in den USA gekommen. Ab Juli 2022 schob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins schnell um rund 500 Basispunkte in die Höhe. Schon bald darauf, im Juli 2022, legte die EZB nach. Rund 400 Basispunkte liegen die Zinsen inzwischen höher als vor zwei Jahren. Dass das Wirtschaftswachstum in USA bei ähnlichen Inflationsraten – letzteres als eigentlicher Bestimmungsgrund für die Zinspolitik – viel höher ist als im Euro-Raum scheint die Entscheider der EZB in Frankfurt wenig zu interessieren.