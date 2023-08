Eins wird dabei aber deutlich: Diese Auf- und Abbewegung mit scharfen Zacken ergibt seit sechs Jahren per Saldo einen Aufwärtstrend bei Swisscom. Nach den genannten Korrekturen konnte die Aktie dabei jedes Mal ein neues Mehrjahreshoch erreichen. Wie ein Affe an einem Baum hangelt sich der Kurs so seit Jahren von einem Gipfel zum nächsthöheren.