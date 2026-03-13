Damit liessen sich über 15'000 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. Der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll bis Anfang 2028 erfolgen.
jb/cf
(AWP)
Der Rohstoffkonzern Trafigura baut eine Wasserstoffproduktionsanlage in Wales. Die Anlage in Milford Haven könne 2000 Tonnen emissionsärmeren Wasserstoff pro Jahr produzieren, teilte Trafigura am Freitag in einem Communiqué mit.
Damit liessen sich über 15'000 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. Der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme soll bis Anfang 2028 erfolgen.
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