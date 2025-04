Dieses hat zusammen mit der japanischen Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) und der Commercial Bank of Dubai (CBD) den Konsortialkredit unterzeichnet, wie Trafigura am Montag mitteilte. Genutzt werden soll das Geld um in den VAE produzierte Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Metalle und Mineralien zu erwerben.