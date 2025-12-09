Das Handelsvolumen bei Erdölprodukten, einschliesslich Gas und Flüssiggas, legte im Jahresvergleich um rund 10 Prozent zu und erreichte 7,6 Millionen Barrel pro Tag. In der Metallsparte hingegen gingen die Volumina bei Nichteisenmetallen um 11 Prozent und bei Schüttgutmineralien um 17 Prozent zurück. Dies sei eine Folge des Entscheids, profitablere Handelsströme zu priorisieren, heisst es.