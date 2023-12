Laut Anklageschrift soll der erste Beschuldigte zwischen April 2009 und Oktober 2011 in seiner Funktion als angolanischer Amtsträger nicht gebührende Vorteile in Form von Geldüberweisungen von rund 4,3 Millionen Euro auf eine Bankbeziehung in Genf, Barzahlungen von insgesamt 604'000 US-Dollar in Angola sowie Hotelübernachtungs- und Verpflegungskosten von 800 Franken in Zusammenhang mit einem Aufenthalt in Genf angenommen haben.