Rhône Energies, ein Konsortium aus Entara und Trafigura, hat die Übernahme der französischen Raffinerie Fos-sur-Mer sowie der Terminals in Toulouse und Villette-de-Vienne von Esso abgeschlossen. Die Transaktion sei in enger Zusammenarbeit mit den Esso-Teams, den Mitarbeitenden und den Behörden erfolgt, teilte Rhône Energies am Freitag mit.