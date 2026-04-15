Der Rohstoffkonzern Trafigura hat mit der Republik Gabun eine Vorauszahlungsvereinbarung über 1 Milliarde US-Dollar unterzeichnet. Im Rahmen des siebenjährigen Vertrags erhält Gabun die Zahlung im Voraus und liefert im Gegenzug Rohöl an Trafigura, das als exklusiver Abnehmer das sogenannte «Profit Oil» des Landes übernimmt.