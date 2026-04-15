Die zugrunde liegenden Öllieferungen stammen laut einer Mitteilung vom Mittwochabend aus verschiedenen Förderverträgen und Feldern, was eine stabile Produktionsbasis gewährleiste. Die Mittel sollen Gabuns Entwicklungsagenda vorantreiben.
Gabun zählt laut den Angaben zu den grössten Ölproduzenten Afrikas und ist ein wichtiger Energielieferant für den Weltmarkt. Trafigura unterhält bereits seit Jahren Handelsbeziehungen mit Gabun, insbesondere im Bereich Export und Versorgung mit Ölprodukten.
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(AWP)