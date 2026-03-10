Die «European Multi-Currency Syndicated Revolving Credit Facilities» (ERCF) über 5,8 Milliarden Dollar seien substanziell überzeichnet gewesen, schrieb Trafigura. Ursprünglich sei ein Volumen von 4,5 Milliarden vorgesehen gewesen. Die Mittel sollen zur Refinanzierung von bestehenden Fazilitäten wie auch für «allgemeine Unternehmenszwecke» verwendet werden.