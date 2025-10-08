Laut Mitteilung haben sich 43 Finanzinstitute an der Transaktion beteiligt. Das ursprünglich geplante Volumen von 2,5 Milliarden US-Dollar sei dabei deutlich überzeichnet und in der Folge aufgestockt worden.
an/cf
(AWP)
Der Rohstoffkonzern Trafigura hat sich eine revolvierende Kreditfazilität über 3,4 Milliarden US-Dollar gesichert. Die Faziliäten sollen zur Refinanzierung bestehender Kredite sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Laut Mitteilung haben sich 43 Finanzinstitute an der Transaktion beteiligt. Das ursprünglich geplante Volumen von 2,5 Milliarden US-Dollar sei dabei deutlich überzeichnet und in der Folge aufgestockt worden.
an/cf
(AWP)