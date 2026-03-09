Laut Trafigura soll die Vereinbarung helfen, die heimische Produktion des für Batterien wichtigen Rohstoffs auszubauen und damit die Versorgungssicherheit in den USA zu stärken. Das Projekt liegt im US-Bundesstaat Arkansas und soll Lithium aus salzhaltigen Tiefengewässern der sogenannten Smackover-Formation gewinnen.