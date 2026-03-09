Laut Trafigura soll die Vereinbarung helfen, die heimische Produktion des für Batterien wichtigen Rohstoffs auszubauen und damit die Versorgungssicherheit in den USA zu stärken. Das Projekt liegt im US-Bundesstaat Arkansas und soll Lithium aus salzhaltigen Tiefengewässern der sogenannten Smackover-Formation gewinnen.
Smackover Lithium ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Lithiumentwicklers Standard Lithium und des norwegischen Energiekonzerns Equinor ASA. Die erste Produktion wird derzeit für 2028 erwartet.
Lithium gilt als zentraler Rohstoff für die Herstellung von Batterien etwa für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher. Die Nachfrage nach dem Metall ist in den vergangenen Jahren mit dem Ausbau der Elektromobilität stark gestiegen.
