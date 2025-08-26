Im Rahmen der Vereinbarung werde Kogas in den kommenden zehn Jahren «substanzielle» Mengen Flüssigerdgas von Trafigura beziehen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die Preisgestaltung orientiere sich am US-Benchmark Henry Hub. Zur Sicherstellung der Lieferungen werde auf bestehende Abnahmeverträge mit US-Produzenten wie Cheniere Energy sowie auf das globale LNG-Portfolio zurückgegriffen.