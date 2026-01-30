Der Rohstoffhändler Trafigura hat ein Lieferabkommen mit der staatlichen indischen Raffineriegesellschaft Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung soll Trafigura ab April 2026 Rohöl aus dem Irak und dem Oman nach Indien liefern, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.