Am Standort Nag Hammadi sei eine Anlage mit einer Jahreskapazität von 300'000 Tonnen Aluminium sowie eine Anodenanlage mit einer Kapazität von 150'000 Tonnen geplant. Damit würde sich die derzeitige Produktionskapazität des Standorts nahezu verdoppeln.
Trafigura wolle sich als Minderheitsaktionär an der Projektgesellschaft beteiligen und zudem als Kreditgeber sowie Partner für langfristige Abnahme- und Rohstofflieferverträge auftreten. Die Investitionskosten für das Projekt würden auf 750 bis 900 Millionen US-Dollar geschätzt.
sta/to
(AWP)