Der Rohstoffkonzern Trafigura steht in Verhandlungen mit der Egyptian Aluminium Company (Egyptalum) und der staatlichen Metallurgical Industries Holding Company (MIH) über den Bau einer neuen Primäraluminiumhütte in Ägypten. Die drei Unternehmen wollten nahe Luxor eine neue Produktionsanlage sowie eine Anodenfabrik errichten, teilten sie am Mittwoch mit.