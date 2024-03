Trafigura habe in Brasilien zwischen 2003 und 2014 Bestechungsgelder an Angestellte des Erdölkonzerns Petrobras bezahlt und damit Gewinne von mehr als 61 Millionen Dollar erzielt, teilte das US-Justizministerium (Department of Justice DoJ) am Donnerstag mit. So seien beim Ölhandel zwischen Petrobras und Trafigura Bestechungszahlungen von bis zu 20 Cents pro Barrel geflossen, schreibt das DoJ.