Es gab aber auch Kritik an der aktuellen Entwicklung. «Ich war fassungslos, was die letzten sechs, acht Wochen im internationalen Fussball los war», sagte Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeness bei einer Veranstaltung der Deutschen Fussball Liga in Berlin. Die hohen Summen, die im Sommertransferfenster bewegt wurden, bezeichnete der 73-Jährige als «völlig gaga». Er meinte: «Irgendwann sagt der Bürger: Sind die völlig bekloppt?»/cjo/DP/jha