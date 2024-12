Neues Teile- und Komponentenwerk

«Wichtig ist, dass es in Saarlouis weiter ein Ford-Werk mit 1000 Jobs geben wird - auch nach Auslauf der Pkw-Fertigung im November 2025», unterstrich Thal. Denn es entstehe ein neues Teile- und Komponentenwerk, das eines der grösseren Betriebe im Saarland und eines der grössten in Saarlouis darstellen werde. «Das, was bleibt, ist sicher nicht genug an Arbeitsplätzen, es ist aber auch nicht nichts!», so der Betriebsratschef.