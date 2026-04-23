Im Vergleich zur ersten Erhebung aus dem Jahr 2022 hat sich laut den Studienautoren zudem die Schere zwischen den Unternehmen mit hoher und tiefer Transformationsfähigkeit weiter geöffnet. Dies liege oft an Faktoren wie Führungsverhalten, kommunikative Begleitung, Lernfähigkeit und nachhaltige Verankerung von Veränderungen.