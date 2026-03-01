Zu den Skeptikern gehört der Immobilienmakler Behsad. Er befürchtet, dass eine Militärdiktatur die theokratische Herrschaft - eine Staatsform, in der religiöse Autoritäten politische Macht ausüben - ablösen könnte. «Hinter dem alten Mann standen die Revolutionsgarden, und sie werden jetzt das Ruder übernehmen», sagt der 43-Jährige. Ob das besser sei als das bisherige System, sei völlig offen. Schon jetzt habe er zwei lukrative Immobiliengeschäfte wegen der unsicheren Lage verloren.