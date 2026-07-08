Der einflussreiche schiitische Geistliche und Politiker, Kais al-Chasali, sprach «allen Muslimen und freien Völkern in der Welt» in einem Interview mit der Staatsagentur INA sein Beileid aus für diese «grosse Tragödie». Auf einem Video war zu sehen, wie al-Chasali den Sarg Chameneis küsst. Ein Mann sagte im irakischen Fernsehen: «Gott hat heute meinen Wunsch erfüllt.» Er habe davon geträumt, den Sarg zu sehen.