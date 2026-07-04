Trump: «Sie können es kaum erwarten, sich zu einigen»

Vertreter aus Washington und Teheran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Streit besteht unter anderem weiter über das iranische Atomprogramm, Teherans Unterstützung für Milizen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon, sowie über die Strasse von Hormus. Die USA fordern, dass die für den weltweiten Energiehandel wichtige Meerenge wieder für die Schifffahrt geöffnet wird und keine Gebühren erhoben werden.