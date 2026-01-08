Zunächst war unklar, wie der US-Präsident die Verbote durchsetzen möchte und ob er überhaupt derartige Vorhaben in die Tat umsetzen darf. Er erliess am Mittwoch eine Anordnung, in der es hiess: «Unsere Nation kann nur dann in Frieden leben, wenn wir Stärke bewahren.» Trump kritisierte, die Rüstungsindustrie habe in den vergangenen Jahren falsche Prioritäten gesetzt - sie sei verleitet worden, die Renditen für Investoren «über die Bedürfnisse unserer Soldaten zu stellen».