Lohnrückstand im Service Public

Auch im Service Public bleibe der Lohnrückstand nach Jahren mit höherer Teuerung in vielen Branchen beträchtlich. Zudem setzten Sparpakete etwa bei der Post, im öffentlichen Verkehr oder der Bundesverwaltung die Angestellten zunehmend unter Druck, sagte Greta Gysin, Präsidentin von transfair. Es brauche nach den mageren Jahren auch bei den Löhnen eine klare Gegenbewegung, für die Sicherung der Kaufkraft, aber auch als Zeichen der Wertschätzung an die Arbeitnehmenden.